Мишустин: необходимо вести ответственную бюджетную политику в условиях давления Запада

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости вести ответственную бюджетную политику в условиях давления со стороны стран Запада.
Мишустин: необходимо вести ответственную бюджетную политику в условиях давления Запада
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что страны Запада будут искать новые возможности для давления на Россию и добиваться снижения её доходов.

«Надо быть готовыми к любому развитию ситуации, прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжая вести ответственную бюджетную политику», — заявил он на совещании о ходе исполнения федерального бюджета в 2022 году.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис.

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