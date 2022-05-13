Мишустин: необходимо вести ответственную бюджетную политику в условиях давления Запада

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости вести ответственную бюджетную политику в условиях давления со стороны стран Запада.

Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что страны Запада будут искать новые возможности для давления на Россию и добиваться снижения её доходов.

«Надо быть готовыми к любому развитию ситуации, прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжая вести ответственную бюджетную политику», — заявил он на совещании о ходе исполнения федерального бюджета в 2022 году.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис.