Политолог Бальбек раскритиковал слова Моравецкого об идеологии русского мира

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о желании искоренить идеологию русского мира.
Политолог Бальбек раскритиковал слова Моравецкого об идеологии русского мира
  • AP

«Ничего нового польский премьер не сказал. Уничтожить русский мир Запад пытается уже в течение тысячи лет. Единственная угроза, которую мы для них представляем, — это наше нежелание упасть на колени и признать себя вассалом западных политиков», — объяснил Бальбек.

Он выразил мнение, что премьер Польши, получив отпор, будет рассказывать в мемуарах, как обстоятельства и форс-мажоры помешали ему покончить с русским миром.

Ранее Моравецкий заявил о своём желании искоренить идеологию русского мира.

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