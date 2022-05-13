Постпред Финляндии при НАТО не видит военных угроз со стороны России

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На данный момент Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен.

По его словам, «прямых военных угроз», а также «нестандартной активности» со стороны России не наблюдается.

Он отметил, что потенциальное вступление страны в НАТО может стать результатом «очень резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности».

Корхонен добавил, что вероятность ядерного конфликта минимальна.

«Мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации», — приводит ТАСС слова постпреда в эфире CNN.

Ранее президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО. В их совместном заявлении говорится, что необходимо срочно подать заявку на вступление в альянс.

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