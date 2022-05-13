Постпред Финляндии при НАТО не видит военных угроз со стороны России

На данный момент Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен.

По его словам, «прямых военных угроз», а также «нестандартной активности» со стороны России не наблюдается.

Он отметил, что потенциальное вступление страны в НАТО может стать результатом «очень резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности».

Корхонен добавил, что вероятность ядерного конфликта минимальна.

«Мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации», — приводит ТАСС слова постпреда в эфире CNN.

Ранее президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО. В их совместном заявлении говорится, что необходимо срочно подать заявку на вступление в альянс.