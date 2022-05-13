Постпред Финляндии при НАТО не видит военных угроз со стороны России
По его словам, «прямых военных угроз», а также «нестандартной активности» со стороны России не наблюдается.
Он отметил, что потенциальное вступление страны в НАТО может стать результатом «очень резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности».
Корхонен добавил, что вероятность ядерного конфликта минимальна.
«Мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации», — приводит ТАСС слова постпреда в эфире CNN.
Ранее президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО. В их совместном заявлении говорится, что необходимо срочно подать заявку на вступление в альянс.