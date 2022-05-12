В Белом доме заявили, что КНДР может провести новое ядерное испытание в мае

КНДР может в мае провести новое ядерное испытание. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Что касается того, ожидаем ли мы испытания, то, по оценке Соединённых Штатов, КНДР может быть готова провести испытание уже в нынешнем месяце. Это будет седьмое по счёту подобное испытание», — заявила Псаки.

По её словам, Вашингтон обсуждает этот вопрос со своими союзниками и партнёрами.

Псаки также рассказала, что американский президент Джо Байден посетит Республику Корея и Японию с визитом на следующей неделе.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявила, что Северная Корея восстанавливает свой ядерный полигон для проведения новых испытаний.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости.