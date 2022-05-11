Постпред США при ООН заявила, что КНДР восстанавливает ядерный полигон для новых испытаний
Об этом она заявила в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
«КНДР также проводит работы по реконструкции своего ядерного полигона в целях подготовки к седьмым ядерным испытаниям», — сообщила Томас-Гринфилд.
По её словам, в 2022 году КНДР уже провела 17 пусков ракет, в том числе запустив три межконтинентальные баллистические ракеты.
Ранее в Госдепе США заявили, что новые ядерные испытания КНДР могут пройти уже в мае.