Политолог Бальбек раскритиковал заявление главы ЕК о России
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«Сегодня западные политики соревнуются между собой, кто больше оскорбит Россию», — сообщил политолог.
По его мнению, такие высказывания являются прямым показателем того, что западный истеблишмент «не способен сдерживать эмоции», следовательно, «деградирует в политическом плане».
«На нас эта грязь, что льётся на так называемых международных форумах, никоим образом не повлияет», — пояснил Бальбек.
Правильным решением, по его мнению, будет игнорирование подобных «нервозных выходок».
Ранее глава ЕК фон дер Ляйен назвала Россию угрозой мировому порядку.