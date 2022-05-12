Политолог Бальбек раскритиковал заявление главы ЕК о России

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Дарья Ускова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия является «самой прямой угрозой мировому порядку».
Политолог Бальбек раскритиковал заявление главы ЕК о России
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«Сегодня западные политики соревнуются между собой, кто больше оскорбит Россию», — сообщил политолог.

По его мнению, такие высказывания являются прямым показателем того, что западный истеблишмент «не способен сдерживать эмоции», следовательно, «деградирует в политическом плане».

«На нас эта грязь, что льётся на так называемых международных форумах, никоим образом не повлияет», — пояснил Бальбек.

Правильным решением, по его мнению, будет игнорирование подобных «нервозных выходок».

Ранее глава ЕК фон дер Ляйен назвала Россию угрозой мировому порядку.

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