Политолог Бальбек раскритиковал заявление главы ЕК о России

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия является «самой прямой угрозой мировому порядку».

«Сегодня западные политики соревнуются между собой, кто больше оскорбит Россию», — сообщил политолог.

По его мнению, такие высказывания являются прямым показателем того, что западный истеблишмент «не способен сдерживать эмоции», следовательно, «деградирует в политическом плане».

«На нас эта грязь, что льётся на так называемых международных форумах, никоим образом не повлияет», — пояснил Бальбек.

Правильным решением, по его мнению, будет игнорирование подобных «нервозных выходок».

Ранее глава ЕК фон дер Ляйен назвала Россию угрозой мировому порядку.