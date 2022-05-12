Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Россию угрозой мировому порядку

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с японским премьер-министром Фумио Кисидой назвала Россию прямой угрозой мировому порядку. Её слова приводит японское агентство «Киодо».

В частности, глава ЕК заявила о желании Евросоюза играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе и «взять на себя больше ответственности».

В свою очередь, Кисида заявил, что российская спецоперация на Украине «сотрясает фундамент международного порядка, охватывающего не только Европу, но и Азию».

При этом фон дер Ляйен заявила, что Россия является «самой прямой угрозой мировому порядку». Также глава Еврокомиссии заявила о «тревожном пакте» России и КНР и их призывах к «новым и очень произвольным международным отношениям».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важным стремление к многополярному миру. Он выразил уверенность, что мир «уже не будет биполярным», как после Второй мировой войны.

По его мнению, на будущее мироустройство будут оказывать влияние США, Китай, ЕС, Россия, а также ряд азиатских стран, в том числе Южная Корея, Япония, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Индия.