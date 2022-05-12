В Китае во время взлёта загорелся самолёт, есть пострадавшие

Во время взлёта пассажирский самолёт Tibet Airlines Airbus A319-100 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту «Цзянбэй».

По данным South China Morning Post, инцидент произошёл около 8:00 (03:00 по мск) на юго-западе страны в городе центрального подчинения Чунцин.

Все 113 пассажиров и девять членов экипажа были эвакуированы, более 40 пассажиров госпитализировали. О погибших не сообщается.

Отмечается, что пожар начался с левой стороны носа самолета.

Ранее стало известно, что самолёт Ан-12, направлявшийся из Якутска в Иркутск, пропал с радаров при заходе на посадку под Иркутском.

Впоследствии самолёт загорелся.