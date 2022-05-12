В Китае во время взлёта загорелся самолёт, есть пострадавшие
По данным South China Morning Post, инцидент произошёл около 8:00 (03:00 по мск) на юго-западе страны в городе центрального подчинения Чунцин.
Все 113 пассажиров и девять членов экипажа были эвакуированы, более 40 пассажиров госпитализировали. О погибших не сообщается.
Отмечается, что пожар начался с левой стороны носа самолета.
Ранее стало известно, что самолёт Ан-12, направлявшийся из Якутска в Иркутск, пропал с радаров при заходе на посадку под Иркутском.
Впоследствии самолёт загорелся.