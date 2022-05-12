WP: в США разработали руководство по обмену разведданными с Украиной

Американская администрация разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, предусматривающее запет на передачу информации о российских военачальниках и целях за пределами Украины.

«Администрация разработала руководство по обмену разведданными, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой», — говорится в материалах газеты The Washington Post со ссылкой на официальных лиц.

По данным издания, документ разработан для сотрудников разведки и накладывает два широких запрета на категории информации, которой США могут делиться с Украиной.

Первый касается передачи Киеву «информации, которая помогла бы лишить жизни представителей российского командования» — в том числе, главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Отмечается, что запрет не распространяется на российских офицеров и генералов, некоторые из которых погибли на линии фронта.

Второй запрет касается передачи разведданных, которые «способны помочь Украине атаковать российские цели за пределами украинской территории».

Ранее газета The New York Times писала, что предоставленные Вашингтоном Киеву разведданные привели к гибели российских офицеров, однако при этом США выступают против передачи на Украину данных о «наиболее высокопоставленных» членах военного руководства России.

Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в Вашингтоне предоставили Киеву информацию по крейсеру «Москва». При этом неясно, знали ли США, что «Украина предпримет действия для нанесения удара» по кораблю, и США не участвовали в этом решении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским военным известно, что США, НАТО, Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные.