Антонов сообщил о гонениях на активистов русскоязычной диаспоры в США

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о гонениях на активистов русскоязычной диаспоры в США.

Он напомнил о разгроме Координационного совета российских соотечественников (КСОРС), который занимался налаживанием отношений между Россией и США и сохранением связей с исторической родиной. По словам посла, члены организации подвергаются допросам и обыскам.

«(Руководитель КСОРС. — RT) Елена Брэнсон была обвинена федеральной прокуратурой США в том, что она является незаконным иностранным агентом. Тем самым русофобия оформляется законодательно и юридически», — отметил Антонов в статье для Newsweek.

Он добавил, что в США развёрнута кампания по «отмене всего русского», наблюдаются бездоказательные и огульные обвинения в адрес России «с целью закрепить за ней образ изгоя».