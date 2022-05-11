Посол России заявил о волне русофобии в США

В США наблюдается волна русофобии под одобрение правящих кругов. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«США захлестнула волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов. То, что происходит, приобрело наихудшие формы охоты на ведьм времён маккартизма, сопровождавшейся антикоммунистической паранойей», — говорится в статье дипломата для издания Newsweek.

Антонов добавил, что в США развёрнута кампания по «отмене всего русского», наблюдаются бездоказательные и огульные обвинения в адрес России «с целью закрепить за ней образ «изгоя».

Ранее российский посол сообщил, что страны Запада не захотели слушать справедливые требования России по созданию системы равной и неделимой безопасности.