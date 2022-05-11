Минобороны ФРГ сообщило о начале обучения военных Украины применению гаубиц 

Минобороны ФРГ сообщило о начале обучения на территории Германии военных Украины применению гаубиц PzH 2000.

Об этом говорится в сообщении немецкого военного ведомства в Twitter.

«Сегодня началось обучение украинских солдат обращению с одной из самых современных артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000», — заявили в министерстве.

Также в заявлении утверждается, что это является «выражением солидарности» и «не делает ни Германию, ни НАТО стороной войны».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о планах поставить Киеву современные танки и гаубицы.

Газета Das Erste писала, что Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, однако сначала их нужно отремонтировать.