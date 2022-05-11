Экс-помощник Генсека ООН Шпонек сообщил о провале западных антироссийских санкций

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Странам Запада не удалось склонить большинство стран мира к введению антироссийских санкций на фоне проведения спецоперации на Украине, заявил экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.

Он отметил, что в Бразилии, Китае, Индии, Пакистане, Иране, ближневосточным странам и государствах Южной Африки отказались поддержать рестрикции США, Канады и ЕС.

«Попытки найти глобальное большинство, поддерживающее санкции против России, полностью провалились», — сказал Шпонек в интервью «Известиям».

Он отметил, что ранее санкции не приводили к разрешению конфликта, и от ограничений страдали не те люди, против которых были направлены рестрикции.

«Вместо санкционного пинг-понга между двумя сторонами, который в настоящее время разыгрывается до абсурда, несмотря на риск серьёзных последствий для благосостояния людей, следует как можно скорее начать переговоры за круглым столом», — заключил он.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что массовые рестрикции со стороны Запада направлены на то, чтобы «ухудшить жизнь миллионов людей» и имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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