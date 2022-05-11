Псаки: США уже ввели против России меры, как при включении в список спонсоров терроризма
«Речь идёт о широких финансовых санкциях, мерах экспортного контроля, а также дипломатической работе с целью ограничения инвестиций со стороны других государств... Так что мы уже сделали эти шаги», — цитирует её ТАСС.
Вместе с этим Псаки отметила, что Госдеп США всё ещё оценивает соответствие России критериям для внесения страны в соответствующий перечень.
19 апреля официальный представитель Белого дома не исключила перспективы включения России в список стран — спонсоров терроризма.
По её словам, в списке на данный момент фигурируют три страны: Северная Корея, Иран и Судан.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала «идиотической» идею США.