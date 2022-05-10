Politico: ЕС готов предложить Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти
Как заявили три европейских чиновника, планируется направить эти деньги Венгрии в рамках новой энергетической стратегии ЕС, которую планируют сформулировать на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Венгрию, чтобы провести переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном по поводу энергоснабжения.
До этого Орбан назвал красной линией для Венгрии введение санкций ЕС в отношении энергетического сектора России.