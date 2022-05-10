В Белом доме считают, что конфликт на Украине будет урегулирован дипломатическим путём 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила мнение, что конфликт на Украине будет урегулирован дипломатическим путём.

«Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения», — сказала она на брифинге.

Также Псаки заявила, что предпринимались несколько попыток обеспечения прекращения огня, «хотя бы в небольших частях Украины». По её словам, в Вашингтоне поддерживали эти попытки.

При этом она пдчеркнула, что необходима готовность российской стороны к участию в дипломатическом процессе.

Также Псаки пояснила, что США считают конструктивной ролью поддержку Киева, а не переговоры с Москвой в текущей ситуации вокруг Украины.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной, несмотря на то что они идут непросто.

Министр также отметил, что страны НАТО делают всё, чтобы помешать завершению российской спецоперации на Украине путём достижения политических договорённостей между Москвой и Киевом.