Псаки: США считают конструктивной поддержку Киева в текущей ситуации

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают конструктивной ролью поддержку Киева, а не переговоры с Москвой в текущей ситуации вокруг Украины.
Псаки: США считают конструктивной поддержку Киева в текущей ситуации
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Она ответила на вопрос, почему администрация США не ведёт прямые переговоры с российской стороной.

«Наша роль сейчас, которую мы считаем наиболее конструктивной, заключается в том, чтобы продолжать поддерживать украинцев за столом переговоров, а также в военном плане», — сказала Псаки в ходе брифинга.

Ранее директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что американская разведслужба пока не видит «жизнеспособного переговорного пути» для урегулирования украинского кризиса.

Как отмечал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, США затягивают конфликт на Украине «самыми подлыми методами».

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