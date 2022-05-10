Нацразведка США «пока не видит» возможностей для переговоров по урегулированию на Украине

Национальная разведка США пока не видит «жизнеспособного переговорного пути» для урегулирования украинского кризиса, сообщила на слушаниях в конгрессе директор разведслужбы Аврил Хейнс.

«Поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжать добиваться прогресса военным путём, мы не видим — по меньшей мере в краткосрочной перспективе — жизнеспособного переговорного пути», — сказала она, слова Хейнс приводит РИА Новости.

По словам Хейнс, американское ведомство прогнозирует «значительные бои» в «ближайший месяц или два», тогда как ситуация развивается по «непредсказуемой и эскалационной траектории».

Как отмечал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, США затягивают конфликт на Украине «самыми подлыми методами».

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, недоговороспособность «характеризует истинные замыслы Киева» и его линию на затягивание переговоров: киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, «которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий».