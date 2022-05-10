Глава ВМС НАТО заявил, что альянс не намерен долго отсутствовать в Чёрном море

Командующий Военно-морскими силами НАТО Кит Блаунт заявил, что Североатлантический альянс не намерен долго отсутствовать в Чёрном море.

Об этом он сказал после встречи в Варне с главой ВМС Болгарии Кирилом Михайловым. Его слова приводит Болгарское национальное телевидение.

По словам Блаунта, НАТО пересматривает свои планы ежедневно в зависимости от ситуации.

«Я хочу ещё раз подчеркнуть, что НАТО не намерено надолго оставаться вне Чёрного моря», — заявил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс осознанно не является стороной конфликта на Украине.

В апреле министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара пытается удержать своих союзников по НАТО от присутствия в Чёрном море.