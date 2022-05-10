Лавров назвал воровством идею Борреля передать замороженные активы России Украине

Короткая ссылка
Инициатива главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Киеву является воровством, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров назвал воровством идею Борреля передать замороженные активы России Украине
  • РИА Новости

10 мая Сергей Лавров провёл переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

На пресс-конференции журналист спросил министра, считает ли он такие идеи Борреля «открытым грабежом».

«Можно даже сказать воровство. Которое даже не пытаются скрыть. Это для Запада уже становится чем-то вроде привычки. Вот заморозили в Америке деньги, которые принадлежат Афганскому центральному банку, хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана, которые пострадали от последствий 20-летнего пребывания стран НАТО, а хотят их пустить на некие другие цели», — сказал Лавров.

Ранее Боррель поддержал использование замороженных резервов России для восстановления Украины.

В МИД России назвали такое решение полным беззаконием, которое разрушит основы международных отношений и подорвёт доверие к Европе и в целом к Западу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить