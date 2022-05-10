Лавров назвал воровством идею Борреля передать замороженные активы России Украине

Инициатива главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Киеву является воровством, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

10 мая Сергей Лавров провёл переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

На пресс-конференции журналист спросил министра, считает ли он такие идеи Борреля «открытым грабежом».

«Можно даже сказать воровство. Которое даже не пытаются скрыть. Это для Запада уже становится чем-то вроде привычки. Вот заморозили в Америке деньги, которые принадлежат Афганскому центральному банку, хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана, которые пострадали от последствий 20-летнего пребывания стран НАТО, а хотят их пустить на некие другие цели», — сказал Лавров.

Ранее Боррель поддержал использование замороженных резервов России для восстановления Украины.

В МИД России назвали такое решение полным беззаконием, которое разрушит основы международных отношений и подорвёт доверие к Европе и в целом к Западу.