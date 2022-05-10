Daily Express рассказала о влиянии эпидемии ожирения в США на национальную безопасность
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В статье говорится, что ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста.
В свою очередь диетолог Медколледжа Университета Кентукки Сара Полис заявила о влиянии ожирения на состояние американских вооружённых сил.
«Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность», — заявила она.
По словам Полис, из-за ожирения ограничивается число доступных новобранцев для армии США и уменьшается число кандидатов на повторный призыв.
Ранее американский генерал-майор в отставке Майк Репасс заявил, что странам НАТО необходимо сформировать несколько бригад из украинцев для противостояния России на территории Украины.