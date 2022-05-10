Член ОП Данюк прокомментировал возможность введения эмбарго на российскую нефть

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT возможность введения эмбарго на российскую нефть.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может состояться в ближайшее время.

«То, что у Франции такая позиция, ничего удивительного. Дело в том, что Франция, в отличие от других стран ЕС, не критически зависит от российской нефти», — объяснил Данюк.

По мнению эксперта, от поставок российской нефти зависят такие страны, как Германия, Австрия, Венгрия и все, где проходят российские нефтепроводы.

«Складывается впечатление, что будут сделаны исключения для отдельных стран. И это является главным «затыком» для ЕС. Почему одни должны страдать, а другие могут получать российскую нефть», — предположил аналитик.

Он считает, что заявление МИД Франции «безответственное, которое говорит о том, что европейцы не руководствуются национальными интересами и развитием своей промышленности, своего бизнеса».