Член ОП Данюк прокомментировал возможность введения эмбарго на российскую нефть
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Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может состояться в ближайшее время.
«То, что у Франции такая позиция, ничего удивительного. Дело в том, что Франция, в отличие от других стран ЕС, не критически зависит от российской нефти», — объяснил Данюк.
По мнению эксперта, от поставок российской нефти зависят такие страны, как Германия, Австрия, Венгрия и все, где проходят российские нефтепроводы.
«Складывается впечатление, что будут сделаны исключения для отдельных стран. И это является главным «затыком» для ЕС. Почему одни должны страдать, а другие могут получать российскую нефть», — предположил аналитик.
Он считает, что заявление МИД Франции «безответственное, которое говорит о том, что европейцы не руководствуются национальными интересами и развитием своей промышленности, своего бизнеса».