Reuters: Байден предположил, что у России якобы «нет выхода» из ситуации на Украине

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность, что у России якобы «нет выхода» из ситуации на Украине, сообщает агентство Reuters.

Об этом он заявил в ходе выступления на мероприятии по сбору средств для Демократической партии.

По его словам, у российских властей якобы «нет выхода» из текущего положения дел на Украине.

«Я пытаюсь понять, что нам с этим делать», — пояснил Байден.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты.

Он также сообщил, что спецоперация идёт по плану и графику, запланированному Генштабом.