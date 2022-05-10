Reuters: власти ФРГ готовят «кризисный план» на случай прекращения поставок газа из России
Отмечается, что план предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и контроль над критически важными фирмами.
Подготовку «кризисного плана» курирует министерство экономики Германии.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Европейском союзе пока не обсуждается отказ от российского газа.
Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило об обеспечении энергобезопасности Германии на текущий момент.