Reuters: власти ФРГ готовят «кризисный план» на случай прекращения поставок газа из России

Власти Германии готовят «кризисный план» на случай прекращения поставок российского газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что план предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и контроль над критически важными фирмами. Подготовку «кризисного плана» курирует министерство экономики Германии. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Европейском союзе пока не обсуждается отказ от российского газа. Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило об обеспечении энергобезопасности Германии на текущий момент.