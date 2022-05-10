Шольц призвал возобновить российско-украинские переговоры
«Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение», — цитирует Шольца РИА Новости.
Он также отметил важность недопущения нового роста эскалации.
Как ранее заявил французский президент Эммануэль Макрон, Франция и Германия желают «довести до конца переговоры» между Россией и Украиной.
В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.
Российский глава государства Владимир Путин заявил, что надеется на достижение договорённостей с Украиной на дипломатическом треке.