Макрон: Франция и Германия желают «довести до конца переговоры» между Россией и Украиной

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Франция и Германия желают «довести до конца переговоры» между Россией и Украиной, рассказал французский президент Эммануэль Макрон.
Макрон: Франция и Германия желают «довести до конца переговоры» между Россией и Украиной
  • AP

«То, чего мы хотим добиться, — это скорейшее прекращения огня, которое позволит довести до конца начатые переговоры между делегациями России и Украины, чтобы добиться мира и устойчивого вывода российских войск. В этом состоит наша цель», — сказал Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

Президент Франции добавил, что европейские страны хотят «помочь Украине вести переговоры на тех условиях, которые она сама определит», пишет РИА Новости.

В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.

Российский глава государства Владимир Путин заявил, что надеется на достижение договорённостей с Украиной на дипломатическом треке.

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