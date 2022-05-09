Макрон: Франция и Германия желают «довести до конца переговоры» между Россией и Украиной

Франция и Германия желают «довести до конца переговоры» между Россией и Украиной, рассказал французский президент Эммануэль Макрон.

«То, чего мы хотим добиться, — это скорейшее прекращения огня, которое позволит довести до конца начатые переговоры между делегациями России и Украины, чтобы добиться мира и устойчивого вывода российских войск. В этом состоит наша цель», — сказал Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

Президент Франции добавил, что европейские страны хотят «помочь Украине вести переговоры на тех условиях, которые она сама определит», пишет РИА Новости.

В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.

Российский глава государства Владимир Путин заявил, что надеется на достижение договорённостей с Украиной на дипломатическом треке.