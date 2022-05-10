Псаки: Байден выразил недовольство утечками информации о разведывательной помощи Украине

Президент США Джо Байден был недоволен утечками в СМИ информации о разведывательной помощи Украине. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент был недоволен этими утечками. Его взгляд заключается в том, что в них имели место преувеличение нашей роли и ошибочные утверждения, а также недооценка роли украинцев», — приводит слова Псаки ТАСС.

Она уточнила, что Байден не считает подобные утечки информации конструктивными.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Байден потребовал от американских спецслужб остановить утечки сведений о разведывательной помощи Украине в прессу.