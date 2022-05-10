Псаки: Байден выразил недовольство утечками информации о разведывательной помощи Украине
«Президент был недоволен этими утечками. Его взгляд заключается в том, что в них имели место преувеличение нашей роли и ошибочные утверждения, а также недооценка роли украинцев», — приводит слова Псаки ТАСС.
Она уточнила, что Байден не считает подобные утечки информации конструктивными.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что Байден потребовал от американских спецслужб остановить утечки сведений о разведывательной помощи Украине в прессу.