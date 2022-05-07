Володин: власти США должны понести ответственность за преступления киевского режима

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что власти Соединённых Штатов должны понести ответственность за преступления, совершаемые киевским режимом на Украине.

«За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников», — написал Володин в Telegram.

По его словам, требованием остановить утечки данных об обмене разведывательной информацией с Украиной американский президент Джо Байден «признался, что Вашингтон рассекретили».

США помогают Украине силами американской разведки, фактически координируют и разрабатывают военные операции, «напрямую участвуя тем самым боевых действиях» против России, заключил Володин.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Байден потребовал от американских спецслужб остановить утечки в прессу сведений о разведывательной помощи Украине.