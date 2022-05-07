Володин: власти США должны понести ответственность за преступления киевского режима
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«За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников», — написал Володин в Telegram.
По его словам, требованием остановить утечки данных об обмене разведывательной информацией с Украиной американский президент Джо Байден «признался, что Вашингтон рассекретили».
США помогают Украине силами американской разведки, фактически координируют и разрабатывают военные операции, «напрямую участвуя тем самым боевых действиях» против России, заключил Володин.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что Байден потребовал от американских спецслужб остановить утечки в прессу сведений о разведывательной помощи Украине.