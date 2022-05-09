Юрист Ярмуш осудила идею Борреля об использовании резервов России для восстановления Украины

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал использование замороженных резервов России для восстановления Украины.

«Конечно, это незаконно. Господин Боррель не обладает полномочиями и компетенцией для решения вопроса относительно собственности Российской Федерации», — считает Ярмуш.

Она отметила, что замороженные средства были получены Россией за поставку газа в европейские страны.

«По сути, Еврокомиссия сейчас хочет экспроприировать средства, которые она сама же и заплатила за потреблённый странами и компаниями газ», — добавила юрист.

По её мнению, эти действия Борреля, как и принятые ранее санкции, — часть гибридной войны, которую Запад начал против России много лет назад.

Ранее Боррель в интервью Financial Times высказался в пользу использования замороженных валютных резервов России для восстановления Украины.