FP: в Африке могут возродить движение неприсоединения из-за давления по вопросу санкций

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Страны Африки могут воссоздать движение неприсоединения из-за давления Запада по вопросу антироссийских санкций. Об этом в статье Foreign Policy заявили обозреватели Робби Грамер и Джек Дойч.

«Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу «с нами или против нас», — говорится в материале.

Отмечается, что в африканских политических кругах уже существуют дискуссии о необходимости возрождения движения неприсоединения для избежания давления со стороны западных стран.

Ранее  российский посол в Анголе Владимир Тараров рассказал, что страны Запада оказывают давление на африканские государства, требуя осудить действия России на Украине.

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