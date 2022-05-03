Посол Тараров: Запад оказывает давление на страны Африки

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Страны Запада оказывают давление на африканские государства, требуя осудить действия России на Украине, заявил российский посол в Анголе Владимир Тараров.

«Я знаю, что на них (на Анголу) оказывается чрезвычайное давление со стороны западных стран, которые призывают их осудить Россию», — цитирует РИА Новости Тарарова.

По его словам, Запад доходит даже до угроз и шантажа.

Он отметил, что во время голосования за антироссийскую резолюцию на ГА ООН, почти все страны Африки проголосовали нейтрально.

Как ранее подсчитал The Economist, более 60% населения мира живут в нейтральных и дружественных России странах.

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