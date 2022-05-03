Посол Тараров: Запад оказывает давление на страны Африки
«Я знаю, что на них (на Анголу) оказывается чрезвычайное давление со стороны западных стран, которые призывают их осудить Россию», — цитирует РИА Новости Тарарова.
По его словам, Запад доходит даже до угроз и шантажа.
Он отметил, что во время голосования за антироссийскую резолюцию на ГА ООН, почти все страны Африки проголосовали нейтрально.
Как ранее подсчитал The Economist, более 60% населения мира живут в нейтральных и дружественных России странах.