Парламент Гагаузии разрешил ношение георгиевской ленты 9 мая
«Народное собрание Гагаузии принимает настоящее постановление: разрешить на территории автономного образования Гагаузии при проведении массовых мероприятий в рамках празднования Дня памяти Победы 9 мая 2022 года использование двух, трёх и более цветных ленточек, включая чёрные и оранжевые цвета», — говорится в документе.
Ранее глава Гагаузии Ирина Влах назвала ошибочным решение правительства Молдавии запретить георгиевскую ленточку.
19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты.
В МИД России назвали такое решение властей Молдавии предательством и призвали отказаться от конфронтационной риторики.