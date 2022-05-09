Парламент Гагаузии разрешил ношение георгиевской ленты 9 мая

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Народное собрание Гагаузии (НСГ) в ходе ночного заседания приняло постановление о разрешении носить георгиевскую ленту 9 мая.

«Народное собрание Гагаузии принимает настоящее постановление: разрешить на территории автономного образования Гагаузии при проведении массовых мероприятий в рамках празднования Дня памяти Победы 9 мая 2022 года использование двух, трёх и более цветных ленточек, включая чёрные и оранжевые цвета», — говорится в документе.

Ранее глава Гагаузии Ирина Влах назвала ошибочным решение правительства Молдавии запретить георгиевскую ленточку. 

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты.

В МИД России назвали такое решение властей Молдавии предательством и призвали отказаться от конфронтационной риторики.

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