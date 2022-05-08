В Госдуме осудили введённые США санкции против российских телеканалов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что США вводят санкции в отношении российских телеканалов — Первого, «России-1» и НТВ.

«Они уже не знают, что возможно предпринять. Это попытка заглушить голос журналистов, которые испугаются этих санкций и перестанут вести свою честную работу... Эти действия против телеканалов — полное разрушение принципов демократии, которая для американцев всегда была одной из основ и на которую они заставляют равняться весь мир», — сказал депутат.

По его мнению, американцы прекрасно понимают, что поставленные задачи не были достигнуты.

«Одна из задач — вызов дестабилизации в стране и протесты со стороны населения. Для этой цели на протяжении уже нескольких лет велась и ведётся до сих пор информационная война. С другой стороны, американцы делали всё, чтобы представить Россию как агрессора. И для этого предпринимались все меры, чтобы наша информация и наше мнение по любым политическим и экономическим вопросам не достигали людей, живущих на Западе... И американцы понимают, что задача, которую они перед собой ставили, практически не достигла результатов, кроме того, что они закрыли возможность нашего вещания за рубежом», — добавил Чепа.

Ранее пресс-служба совета национальной безопасности Белого дома сообщила, что Соединённые Штаты вводят санкции против российских телеканалов — Первого, «России-1» и НТВ.

Уточняется, что компании из США больше не смогут сотрудничать с телеканалами.