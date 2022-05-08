В Судане прошёл приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне автопробег

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В Судане 6 мая состоялся автопробег, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило российское посольство в Хартуме.

«6 мая в столице Судана прошёл автопробег, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в этом памятном мероприятии приняли десятки суданцев и наших соотечественников, проживающих и работающих в стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители суданской столицы и водители позитивно и благожелательно реагировали на совместную акцию.

Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что посольство России в Польше вынуждено из-за угроз ограничить до минимума число участников мероприятия, посвящённого празднованию Дня Победы.

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