Посольство России в Польше вынудили ограничить до минимума мероприятие 9 мая

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Посольство России в Польше вынуждено из-за угроз ограничить до минимума число участников мероприятия, посвящённого празднованию Дня Победы. Об этом заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
Посольство России в Польше вынудили ограничить до минимума мероприятие 9 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Gallo Images

«После того как стало известно о запланированном 9 мая на кладбище мероприятии, в интернете пошёл вал призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разного рода так называемых активистов», — приводит РИА Новости его слова.

Андреев добавил, что дипломаты защищены иммунитетом, но их партнёров и соотечественников могут привлечь к ответственности под надуманным предлогом.

«Мы приняли решение в запланированном формате мероприятие не проводить. Посол с супругой и старшими дипломатами в понедельник придут на кладбище советских воинов и возложат венок в ознаменование Дня Победы», — заключил дипломат.

Ранее посольство России в Берлине сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении российских журналистов и членов их семей.

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