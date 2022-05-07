Посольство России в Польше вынудили ограничить до минимума мероприятие 9 мая
- Gettyimages.ru
- © Gallo Images
«После того как стало известно о запланированном 9 мая на кладбище мероприятии, в интернете пошёл вал призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разного рода так называемых активистов», — приводит РИА Новости его слова.
Андреев добавил, что дипломаты защищены иммунитетом, но их партнёров и соотечественников могут привлечь к ответственности под надуманным предлогом.
«Мы приняли решение в запланированном формате мероприятие не проводить. Посол с супругой и старшими дипломатами в понедельник придут на кладбище советских воинов и возложат венок в ознаменование Дня Победы», — заключил дипломат.
Ранее посольство России в Берлине сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении российских журналистов и членов их семей.