В Берлине предотвратили вероятную попытку теракта против российских журналистов
- AFP
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«6 мая 2022 года в Берлине была предотвращена вероятная попытка осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей, проживающих на территории жилого комплекса, принадлежащего Российской Федерации», — говорится в сообщении посольства в Telegram.
В ведомстве сообщили, что одно из окон здания разбили бутылкой.
Затем в доме был обнаружен «подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведёнными проводами».
Прибывшие на место сотрудники германских правоохранительных органов подтвердили, что предмет, предположительно, является самодельным взрывным устройством.
Полиция Берлина ведёт расследование произошедшего.
Российское посольство направило в МИД ФРГ ноту с требованием провести расследование, установить виновных, а также обеспечить безопасность и нормальные условия работы российских журналистов.
Ранее сообщалось о громком хлопке возле офиса МИА «Россия сегодня» в Берлине.