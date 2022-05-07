В Берлине предотвратили вероятную попытку теракта против российских журналистов

Посольство России в Берлине сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении российских журналистов и членов их семей. Ведомство направило ноту в МИД ФРГ с требованием провести расследование по факту инцидента.

«6 мая 2022 года в Берлине была предотвращена вероятная попытка осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей, проживающих на территории жилого комплекса, принадлежащего Российской Федерации», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

В ведомстве сообщили, что одно из окон здания разбили бутылкой.

Затем в доме был обнаружен «подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведёнными проводами».

Прибывшие на место сотрудники германских правоохранительных органов подтвердили, что предмет, предположительно, является самодельным взрывным устройством.

Полиция Берлина ведёт расследование произошедшего.

Российское посольство направило в МИД ФРГ ноту с требованием провести расследование, установить виновных, а также обеспечить безопасность и нормальные условия работы российских журналистов.

Ранее сообщалось о громком хлопке возле офиса МИА «Россия сегодня» в Берлине.