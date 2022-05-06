Хлопок раздался у офиса МИА «Россия сегодня» в Берлине после приезда к нему сапёров

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Громкий хлопок прозвучал возле офиса МИА «Россия сегодня» в Берлине, где ранее был найден подозрительный предмет. На месте в этот момент работали сапёры.
Хлопок раздался у офиса МИА «Россия сегодня» в Берлине после приезда к нему сапёров
  • © РИА Новости / Марина Меркулова

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сапёры прибыли на место и приступили к работе около 19:20 (20:20 мск), а примерно через полтора часа раздался громкий хлопок.

Агентство, ссылаясь на близкий к полицейским кругам источник, сообщает, что у подозрительного предмета был отделён детонатор от горючего вещества, после чего началось извлечение материалов. Их планируется направить на экспертизу. 

6 мая неизвестный бросил бутылку в окно офиса и разбил окно. Позднее при уборке осколков в углублении стены фасада был найден подозрительный предмет. На место были вызваны полиция и сапёры.

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