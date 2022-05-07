Партия «Шинн Фейн» впервые победила на выборах в Северной Ирландии

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Североирландская партия «Шинн Фейн», выступающая за объединение с Ирландией, получила большинство мест в законодательном собрании региона.
Партия «Шинн Фейн» впервые победила на выборах в Северной Ирландии
  • © AP Photo/Peter Morrison

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что партия получила 27 мест, следом за ней идёт Демократическая юнионистская партия (DUP), у которой 24 места.

DUP уже заявила, что может бойкотировать правительство.

В октябре стало известно о намерении представителей Великобритании и Евросоюза провести консультации на тему изменения пунктов протокола по Северной Ирландии, подписанного в рамках соглашения о брексите.

Согласно положениям североирландского протокола, Северная Ирландия осталась таможенной зоной ЕС.

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