В Лондоне обсудят с представителями ЕС изменения в протоколе по Северной Ирландии

Короткая ссылка
Представители Великобритании и Евросоюза проведут на следующей неделе в Лондоне консультации на тему изменения положений протокола по Северной Ирландии, подписанного в рамках соглашения о выходе Соединённого Королевства из состава ЕС.

В британском правительстве отметили, что несмотря на конструктивные переговоры, между сторонами всё ещё сохраняются существенные разногласия.

«Ответ на вопрос, сможем ли мы добиться динамики в скором времени, поможет нам определить, можем ли мы уменьшить существующие разногласия или нам будет необходимо задействовать статью 16, чтобы сохранить Белфастское соглашение», — приводит France 24 заявление властей.

Согласно указанному документу, Лондон и Брюссель могут в одностороннем порядке принимать меры во избежание серьёзных негативных последствий для экономики, общества или окружающей среды в Ольстере.

Официально Северная Ирландия осталась таможенной зоной ЕС. Такой статус зафиксирован в так называемом североирландском протоколе. Документ был заключён в 2020 году в рамках общей сделки между Великобританией и Брюсселем. 

Однако в апреле власти Соединённого Королевства в одностороннем порядке изменили условия протокола, продлив льготный период в отношении поставок в Северную Ирландию части продуктовых товаров из других территорий Британии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить