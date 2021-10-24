В Лондоне обсудят с представителями ЕС изменения в протоколе по Северной Ирландии

Представители Великобритании и Евросоюза проведут на следующей неделе в Лондоне консультации на тему изменения положений протокола по Северной Ирландии, подписанного в рамках соглашения о выходе Соединённого Королевства из состава ЕС.

В британском правительстве отметили, что несмотря на конструктивные переговоры, между сторонами всё ещё сохраняются существенные разногласия.

«Ответ на вопрос, сможем ли мы добиться динамики в скором времени, поможет нам определить, можем ли мы уменьшить существующие разногласия или нам будет необходимо задействовать статью 16, чтобы сохранить Белфастское соглашение», — приводит France 24 заявление властей.

Согласно указанному документу, Лондон и Брюссель могут в одностороннем порядке принимать меры во избежание серьёзных негативных последствий для экономики, общества или окружающей среды в Ольстере.

Официально Северная Ирландия осталась таможенной зоной ЕС. Такой статус зафиксирован в так называемом североирландском протоколе. Документ был заключён в 2020 году в рамках общей сделки между Великобританией и Брюсселем.

Однако в апреле власти Соединённого Королевства в одностороннем порядке изменили условия протокола, продлив льготный период в отношении поставок в Северную Ирландию части продуктовых товаров из других территорий Британии.