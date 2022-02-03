Глава правительства Северной Ирландии Гивэн объявил об уходе в отставку

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Глава правительства Северной Ирландии Пол Гивэн объявил об уходе в отставку из-за сохранения разногласий относительно положений североирландского протокола, подписанного в рамках соглашения о выходе Соединённого Королевства из ЕС.

«Сегодня заканчивается то, что было привилегией всей моей жизни, — работа на посту первого министра Северной Ирландии. Занимать эту должность было большой ответственностью, я часто ощущал на себе это бремя, чтобы делать то, что правильно для людей», — цитирует Гивэна ТАСС.

Он уточнил, что прекратит исполнять полномочия с 4 февраля.

В октябре стало известно о намерении представителей Великобритании и Евросоюза провести консультации на тему изменения пунктов протокола по Северной Ирландии, подписанного в рамках соглашения о Brexit.

Согласно положениям североирландского протокола, Северная Ирландия осталась таможенной зоной ЕС.

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