Глава правительства Северной Ирландии Гивэн объявил об уходе в отставку
«Сегодня заканчивается то, что было привилегией всей моей жизни, — работа на посту первого министра Северной Ирландии. Занимать эту должность было большой ответственностью, я часто ощущал на себе это бремя, чтобы делать то, что правильно для людей», — цитирует Гивэна ТАСС.
Он уточнил, что прекратит исполнять полномочия с 4 февраля.
В октябре стало известно о намерении представителей Великобритании и Евросоюза провести консультации на тему изменения пунктов протокола по Северной Ирландии, подписанного в рамках соглашения о Brexit.
Согласно положениям североирландского протокола, Северная Ирландия осталась таможенной зоной ЕС.