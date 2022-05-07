Власти Берлина опровергли информацию о запрете украинских флагов в городе 8 и 9 мая
- AP
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«Украинские флаги разрешены в Берлине также 8 и 9 мая», — приводит РИА Новости сообщение управления сената Берлина по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта.
Уточняется, что запрет на демонстрацию флага затронет только 15 мемориалов.
Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в интервью RND назвал «пощёчиной Украине» решение берлинской полиции о запрете использования флагов Украины во время памятных мероприятий в столице Германии 8 и 9 мая.
Полиция Берлина разрешила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.
В ходе мероприятия запрещена демонстрация любых военных символов.