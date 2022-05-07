Власти Берлина опровергли информацию о запрете украинских флагов в городе 8 и 9 мая

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Власти Берлина опровергли информацию о запрете на демонстрацию украинских флагов во время проведения памятных мероприятий в городе 8 и 9 мая.
Власти Берлина опровергли информацию о запрете украинских флагов в городе 8 и 9 мая
  • AP
  • © Hannibal Hanschke

«Украинские флаги разрешены в Берлине также 8 и 9 мая», — приводит РИА Новости сообщение управления сената Берлина по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта.

Уточняется, что запрет на демонстрацию флага затронет только 15 мемориалов.

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в интервью RND назвал «пощёчиной Украине» решение берлинской полиции о запрете использования флагов Украины во время памятных мероприятий в столице Германии 8 и 9 мая.

Полиция Берлина разрешила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.

В ходе мероприятия запрещена демонстрация любых военных символов.

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