МИД России потребовал от властей ЕС и НАТО принять меры по защите российских журналистов
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«Требуем от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.
В ведомстве заявили, что инцидент является прямым следствием «развязанной на Западе травли» российских СМИ и их сотрудников.
Ранее посольство России в Берлине сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении российских журналистов и членов их семей.
Ведомство направило ноту в МИД ФРГ с требованием провести расследование по факту инцидента.