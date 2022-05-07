МИД России потребовал от властей ЕС и НАТО принять меры по защите российских журналистов

В связи с предотвращением вероятной попытки теракта против российских журналистов в Берлине МИД России потребовал от властей Германии и других стран ЕС и НАТО принять меры по защите корреспондентов российских СМИ и их семей, находящихся на территории этих стран.

«Требуем от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

В ведомстве заявили, что инцидент является прямым следствием «развязанной на Западе травли» российских СМИ и их сотрудников.

Ранее посольство России в Берлине сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении российских журналистов и членов их семей.

Ведомство направило ноту в МИД ФРГ с требованием провести расследование по факту инцидента.