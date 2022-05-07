Постпред США при ООН Томас-Гринфилд обвинила Россию в применении химоружия в Сирии

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу PBS заявила, что Россия якобы применяла химическое оружие в Сирии.

«Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — цитирует РИА Новости Томас-Гринфилд.

По её словам, «это серьёзная угроза, особенно для постоянного члена Совета Безопасности».

Ранее в Минобороны России подтвердили вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что Госдеп США готов сфабриковать доказательства о применении российской стороной химического оружия.

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