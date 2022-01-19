«Кандидатуры пока не согласовывались»: Песков прокомментировал отказ Поклонской стать послом в Кабо-Верде

Кандидатуры на пост посла России в Кабо-Верде пока не обсуждались. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что отъезд Натальи Поклонской в качестве посла не состоится по личным причинам. В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что новую кандидатуру на пост посла определит глава государства.

Отъезд Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится по личным причинам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что новые кандидатуры на этот пост пока не обсуждались.

«Насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались. А почему (планы отменены. — RT) — речь же идёт о личных обстоятельствах», — подтвердил представитель Кремля.

Сама Поклонская 19 января также сообщила, что планы по её вступлению в должность отменились.

«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства», — сообщила она ТАСС.

При этом Поклонская добавила, что готова продолжать работу на любой должности, где будет полезна государству.

«Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — заявила она.

Данную информацию также подтвердили в МИД России.

«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и её отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, Поклонская прокомментировала информацию о том, что она якобы пользовалась определёнными привилегиями после назначения на дипломатическую должность.

«Отвечая на вопросы некоторых блогеров, которые считают себя расследователями коррупционных скандалов, по поводу моего «необоснованного» пользования статусом посла, не приступив к выполнению обязанностей, имеется в виду получение зарплаты, стажа дипломатической службы, статуса моей должности, охраны, машины, скажу, что все эти волнения напрасны, не пользуюсь. Потому что вышеперечисленные блага получают после вступления в должность в установленном порядке», — разъяснила она.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что новую кандидатуру на пост посла определит Владимир Путин.

«Прерогатива президента», — ответила Захарова на соответствующий вопрос.

Напомним, Наталья Поклонская была назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде в октябре 2021 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. До этого она занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва. Поклонская также занимала должность прокурора Республики Крым с марта 2014 года по октябрь 2016 года.

После назначения на должность посла Поклонская поблагодарила главу государства и пообещала делать всё, что от неё зависит, чтобы «на достойном уровне представлять нашу страну в Кабо-Верде».

«Я прошла курсы, обучение, стажировку в МИД. Наши дипломаты — высококлассные специалисты, я поражаюсь их навыкам, стараюсь перенять опыт. Но в дипломатии по-другому, нужна выдержка», — говорила она.

Также по теме «Пусть сначала применят правосудие на Украине»: в МИД отреагировали на планы Киева требовать экстрадиции Поклонской Киеву следует заняться вопросом соблюдения законов на своей территории, а не пытаться добиться экстрадиции Натальи Поклонской из...

Также 19 декабря Поклонская в разговоре с ТАСС сообщила, что в полицию Крыма поступили ложные сообщения о готовящемся на неё покушении.

«Ложные сообщения поступали в дежурную часть МВД России по Крыму по моему местонахождению, по моей фамилии», — рассказала она.

По её словам, в заявлении содержались угрозы в её адрес.

«Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя», — уточнила она.

В середине декабря Поклонская опубликовала видео нападения на её дом в Крыму.

«Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме», — сообщала политик.

По данным СМИ, на принадлежащем Поклонской участке полицейские обнаружили украинца, который оставил на территории букет цветов. Позднее его выдворили из России на Украину.

Между тем на Украине против Поклонской возбуждено уголовное дело по обвинению в госизмене. После сообщений о её назначении послом бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов выразил мнение о том, что назначение Поклонской — хорошая новость для Минюста Украины, и Киев якобы может готовить документы о её экстрадиции.

Комментируя его слова, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Украину заняться вопросом соблюдения законов на своей территории.

«Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — написала Захарова в своём Telegram-канале.