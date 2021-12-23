Посол в Кабо-Верде Поклонская показала видео нападения «гостя с Украины» на её дом в Крыму

Посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала видео нападения на её дом в Крыму.

«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость с Украины» пробирается ко мне домой в Крыму», — написала она в Telegram.

Поклонская отметила, что была в доме с дочерью.

По её словам, крымские правоохранители передали ей через помощников, что не видят состава преступления в действиях данного мужчины.

«Моего «гостя» отправили обратно на Украину — наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награждённого», — отметила она.

13 октября Наталья Поклонская была назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В декабре сообщалось, что Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.