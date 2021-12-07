Суд на Украине разрешил задержание Поклонской по делу о госизмене

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 27 сентября, который отказал в удовлетворении ходатайства прокурора отдела офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание Поклонской.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на угрозы МИД Украины в адрес Натальи Поклонской, назначенной российским послом в Кабо-Верде, напомнила, что у Поклонской есть дипломатический иммунитет. Захарова добавила, что Киеву следует заняться вопросом соблюдения законов на своей территории, а не пытаться добиться экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде.

В апреле 2018 года сообщалось, что Генпрокуратура Украины завершила заочное расследование в отношении чиновников Крыма, в число которых вошли депутат Госдумы Наталья Поклонская и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.