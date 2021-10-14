В МИД России напомнили Киеву о дипломатическом иммунитете Поклонской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на угрозы МИД Украины в адрес Натальи Поклонской, назначенной российским послом в Кабо-Верде, напомнила, что у Поклонской есть дипломатический иммунитет.

Представитель МИД отметила, что назначение Поклонской послом «к Украине не имеет никакого отношения».

«Как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий», — сказала Захарова.

Она отметила, что дипломатический иммунитет действует «в том числе на пути следования туда и обратно».

Захарова подчеркнула, что это «все должны понимать».

Ранее представитель МИД России заявила, что Киеву следует заняться вопросом соблюдения законов на своей территории, а не пытаться добиться экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде, где она займёт должность посла.

Подробнее — в материале RT.