В МИД России напомнили Киеву о дипломатическом иммунитете Поклонской
- AP
Представитель МИД отметила, что назначение Поклонской послом «к Украине не имеет никакого отношения».
«Как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий», — сказала Захарова.
Она отметила, что дипломатический иммунитет действует «в том числе на пути следования туда и обратно».
Захарова подчеркнула, что это «все должны понимать».
Ранее представитель МИД России заявила, что Киеву следует заняться вопросом соблюдения законов на своей территории, а не пытаться добиться экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде, где она займёт должность посла.
Подробнее — в материале RT.