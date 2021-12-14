«Попытка переложить вину»: почему Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по климату и безопасности

В рамках проекта резолюции Совбеза ООН по климату и безопасности, на который Россия наложила вето, была попытка превратить научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос, заявил постпред РФ Василий Небензя. По его словам, для Москвы неприемлема интеграция прямой связи между климатическими изменениями и международной безопасностью как «центрального компонента» стратегий ООН. А Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве «абсолютно не согласны» с позицией США, будто Россия «подвела мир», заблокировав эту резолюцию. Официальный представитель Кремля добавил, что климатическая повестка — один из приоритетов российской внешней политики, но она не может быть фактором, который ограничивает страны в праве на развитие.

В Совбезе ООН прошло голосование по проекту резолюции «Климат и безопасность», внесённому Ирландией и Нигером. В документе предлагалось установить связь между угрозой изменения климата и международной безопасностью, а также интегрировать эти угрозы в качестве «центрального компонента» стратегий ООН по предотвращению конфликтов.

Проект резолюции был поддержан 12 членами Совбеза, против проголосовали Россия и Индия, Китай воздержался.

Объясняя позицию Москвы перед голосованием по документу, постпред России Василий Небензя подчеркнул, что предлагаемая инициатива превращает научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос, что чревато целым рядом последствий.

«Позиционирование изменения климата как угрозы международной безопасности уводит внимание Совета в сторону от истинных, коренных причин конфликтов в странах на повестке дня СБ ООН. Это удобно тем государствам, которые активно способствовали возникновению таких конфликтов, или вели военные действия в обход мандата СБ, или же просто не желают оказывать необходимую практическую помощь развитию нуждающихся стран», — сказал Небензя.

Дипломат также подчеркнул, что бедственное положение многих государств, которые считаются наиболее уязвимыми в климатическом плане, напрямую связано с прошлой колониальной политикой стран Запада. «Обращаюсь адресно к ним: как красиво придумано — объявить виноватыми выбросы парниковых газов, а ещё — Солнце и Луну, а также переложить ответственность на сами развивающиеся страны», — отметил постпред РФ.

По его словам, борьба с изменением климата и адаптация к его негативным последствиям — это вопросы устойчивого развития, которыми должны заниматься профильные площадки, главной из которых остаётся Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Небензя также высказал разочарование в связи с попыткой вброса этого проекта резолюции при явном отсутствии консенсуса членов Совбеза, когда странам с большим трудом удалось договориться на саммите в Глазго о порядке реализации Парижского соглашения по климату и о мерах, которые необходимо принять для решения этой проблемы.

«Климатическая повестка должна выполнять объединяющую роль для обеспечения конечного успеха индивидуальных и совместных действий, а не вносить всё новый разлад, тем более в политических целях», — подчеркнул дипломат.

Постпред России при ООН Василий Небензя

РИА Новости

© Брайан Смит

В постпредстве России при ООН по итогам заседания также указали, что документ предлагал однобоко (через климатическую призму) подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности.

«Предложение по созданию такой автоматической взаимосвязи носило генерический характер. Оно игнорирует все остальные аспекты ситуаций, в которых находятся страны, вовлечённые в конфликты или отстающие в социально-экономическом развитии», — говорится в сообщении.

«Приходится констатировать, что за такой линией стоит отнюдь не забота о судьбах стран и людей, сталкивающихся с проблемами изменения климата. В этом мы усматриваем попытку переложить вину на сами развивающиеся государства и создать новый рычаг, с помощью которого можно диктовать своё видение выполнения климатических обязательств, в перспективе — инициировать включение в повестку СБ практически любой страны по климатическим соображениям», — подчеркнули в постпредстве.

Российские дипломаты добавили, что необходимо искать комплексный подход к решению климатических проблем: «Признаём наличие сложного переплетения проблем: и последствий изменения климата, и стихийных бедствий, и нищеты, и слабости местных властей... и угроз терроризма, которые лежат непосильным бременем на некоторых странах и регионах. Все эти ситуации имеют свою специфику».

Вместе с тем Россия совместно с Индией и Китаем внесла в Совбез ООН проект резолюции о содействии региону Сахеля (территории в Африке, лежащие южнее пустыни Сахара), ситуация в котором вызывает «крайнюю озабоченность международного сообщества».

«Наш проект, в отличие от ирландско-нигерского, охватывает всю палитру стоящих перед регионом проблем и нацелен на мобилизацию международных усилий, включая финансирование, по оказанию всесторонней помощи нуждающимся. Готовы к предметной и конструктивной работе по нему со всеми членами Совета Безопасности», — заявили в постпредстве.

В свою очередь, глава индийской делегации в ООН Т. С. Тирумурти назвал предложенный Ирландией и Нигером проект резолюции шагом назад в коллективных усилиях по борьбе с изменениями климата.

«Это попытка переложить ответственность на орган, который не работает на основе консенсуса и не отражает интересы развивающихся стран. У Индии не было другого выбора, кроме как проголосовать против», — сказал он.

При этом постпред Ирландии при ООН Джеральдин Бёрн Нейсон заявила, что члены Совбеза впервые в истории имели возможность признать, что климатические изменения ухудшают ситуацию в сфере безопасности и стабильности: «Вместо этого мы упустили возможность действовать и отворачиваемся от реалий мира, в котором живём».

Её британская коллега Барбара Вудворд выразила сожаление по поводу результатов голосования, сказав, что бездействие по теме климатических изменений обернётся катастрофическими последствиями. А постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «подвела мир», наложив вето на резолюцию.

«Только СБ ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на безопасность будет интегрировано в критически важную работу по предотвращению и смягчению конфликтов, осуществлению миротворческой деятельности и оказанию гуманитарной помощи», — написала она в Twitter.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил «абсолютное несогласие» с такой критикой со стороны США, подчеркнув, что Москва — ответственный участник климатической повестки дня и самым тщательным образом отслеживает связанные с ней нюансы.

«Резолюция действительно была полностью неприемлема. Причём не только Россия, но, вы знаете, что ещё ряд стран нас поддержали. Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие. Причём, чтобы эти ограничения поступали от тех стран, которые в своё время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития и получив таким образом высокоиндустриальную экономику», — добавил представитель Кремля.

По его словам, тема климата самым активным образом обсуждается как на заседаниях правительства, так и на совещаниях под председательством президента России.

«Климатическая повестка чрезвычайно важна — это один из приоритетов нашей внешней политики, что было чётко продемонстрировано: всё-таки мы активно участвовали в климатических мероприятиях, которые имели место в прошлом месяце», — заявил он.