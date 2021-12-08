«Пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций»: Путин поблагодарил Меркель за совместную работу

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Сергей Гусаров
Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель по случаю завершения её работы на посту канцлера ФРГ. Президент подчеркнул, что они постоянно находились в контакте и пытались найти решение самых сложных проблем. При этом Путин отошёл от дипломатического протокола и обратился к Меркель на «ты», отметив, что за годы работы экс-канцлер по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире.
«Пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций»: Путин поблагодарил Меркель за совместную работу
  • Reuters
  • © Alexander Zemlianichenko

В среду, 8 декабря, завершилась 16-летняя эпоха пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. В связи с этим российский лидер Владимир Путин направил ей телеграмму, в которой выразил свою признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу. При этом президент немного отошёл от дипломатических норм и обратился к Меркель на «ты».

«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире», — приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

«Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение», — добавил Путин.

Напомним, ещё в октябре 2018 года Меркель заявила, что не станет баллотироваться на пост канцлера в пятый раз и уйдёт из политики, как только истечёт срок её полномочий. 2 декабря 2021 года в Берлине прошла торжественная церемония прощания с покидающей должность Меркель.

Церемониальный акт «Большая вечерняя заря» был организован бундесвером и транслировался немецкими телеканалами. В ходе торжеств оркестр исполнил несколько композиций, включая три по выбору Меркель. В частности, она выбрала песню «Ты забыл цветную плёнку» (Du hast den Farbfilm vergessen) певицы из ГДР Нины Хаген.

Новым канцлером был избран представитель социал-демократов Олаф Шольц. После голосования в бундестаге, депутаты которого аплодисментами проводили Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу верительную грамоту, а затем тот принял присягу. В ходе последовавшей за этим церемонии Меркель передала дела своему преемнику.

Путин также поздравил Шольца со вступлением в должность. В своём обращении президент выразил надежду на налаживание конструктивного диалога с новым канцлером и выстраивание совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

«Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне», — подчеркнул президент.

Сама Меркель в конце октября высказалась о разных с Путиным точках зрения, которые проявлялись в процессе работы двух лидеров. В интервью Süddeutsche Zeitung она рассказала, что имела серьёзные разногласия с российским лидером. В качестве примера она привела тему распада СССР, который, по её словам, Путин рассматривает как трагическое событие. Канцлер заявила, что в Германии тогда, «напротив, почувствовали радость окончания холодной войны, радость немецкого и европейского единства».

Добавим, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в октябре обратил внимание на то, что после ухода Меркель с поста канцлера Путин останется «единственным действующим свидетелем» Минских соглашений.

«Тогда четверо лично принимали участие в их разработке: Порошенко, Олланд, Меркель и Путин. Порошенко нет, Олланд далече (я имею в виду в политическом плане), Меркель уже исполняющая обязанности, и остаётся только Путин», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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«И вот эти трое — они не понимают или, точнее, не хотят понимать то, что вот этот самый текст является краеугольным камнем решения внутриукраинского конфликта», — подчеркнул Песков.

Прощальный визит Меркель

Меркель в последний раз посетила Россию в статусе канцлера ФРГ 20 августа 2021 года. Беседа двух лидеров продлилась около трёх часов вместо запланированных двух. В ходе пресс-конференции по итогам тех переговоров Меркель дала свою оценку ряду событий, а также высказалась о «Северном потоке — 2». В частности, она отметила, что этот газопровод — не российско-германский проект, в нём участвуют другие государства Европы.

В свою очередь, Путин просил Меркель повлиять на Киев для урегулирования ситуации в Донбассе. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и Белоруссии, ряд других вопросов. Путин также подчеркнул, что Меркель всегда будут рады в России как желанному гостю.

«Конечно, наши взгляды не всегда совпадали, но диалог между нами был откровенным, содержательным, нацеленным на поиск компромиссов, на решение самых сложных вопросов», — констатировал президент.

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