Меркель призвала «оставаться открытыми для диалога» в вопросе украинского урегулирования
- Reuters
«С моей точки зрения, двери для диалога должны всегда оставаться открытыми, так как санкции — это одно, но с другой стороны, надо всегда оставаться открытым для диалога и решать проблемы в рамках переговоров», — цитирует РИА Новости Меркель.
Ранее она заявила о важности сохранения транзита газа через Украину при обсуждении ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».
Меркель отметила, что Берлин продолжит выступать в поддержку сохранения транзита газа через украинскую территорию.