Меркель призвала «оставаться открытыми для диалога» в вопросе украинского урегулирования

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Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что в вопросе украинского урегулирования следует «оставаться открытыми для диалога» между участниками.
Меркель призвала «оставаться открытыми для диалога» в вопросе украинского урегулирования
  • Reuters

«С моей точки зрения, двери для диалога должны всегда оставаться открытыми, так как санкции — это одно, но с другой стороны, надо всегда оставаться открытым для диалога и решать проблемы в рамках переговоров», — цитирует РИА Новости Меркель.

Ранее она заявила о важности сохранения транзита газа через Украину при обсуждении ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».

Меркель отметила, что Берлин продолжит выступать в поддержку сохранения транзита газа через украинскую территорию.

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